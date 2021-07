EDP Renováveis compra portefólio eólico e solar no Reino Unido

A EDP Renováveis anunciou que vai entrar no mercado onshore do Reino Unido, através de acordos para a aquisição de um portefólio eólico e solar de 544 MW, conforme consta na informação enviada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A transacção foi alcançada através de dois acordos separados com Vento Ludens e Wind2 por um valor total de até GBP 71 milhões [libras], condicional à concretização de objetivos pré-determinados para cada projeto", detalha a empresa. À atual conversão, trata-se de um montante de cerca de 82 milhões de euros.

O portefólio consiste em "5 MW de um projecto eólico em operação, comissionado em 2012 com um Feed in Tariff de 20 anos"; em "192 MW de projectos eólicos em fase avançada de desenvolvimento, que irão participar nos próximos leilões de CfD e no mercado de CAEs privados no Reino Unido, estimando-se que entrem em operação até 2025" e ainda em "347 MW de projectos em desenvolvimento, incluindo 229 MW de energia eólica e 118 MW de energia solar." A assinatura e a conclusão da transação já ocorreram, indica a EDPR.

Na informação à CMVM, a elétrica detalha que o Reino Unido "tem um perfil de baixo risco e é um dos maiores mercados energéticos na Europa". A empresa acrescenta que a operação permite à EDP Renováveis "estabelecer a sua presença no mercado onshore do Reino Unido com um portfólio de dimensão, tecnologicamente diversificado e em diferentes fases de desenvolvimento, assim como uma equipa de desenvolvimento experiente que se irá focar em oportunidades adicionais no país".

Além disso, a empresa de energias renováveis aponta que este "portfólio reforça a presença da EDPR no Reino Unido, diversificando e complementando a sua já longa presença em offshore, onde ao dia de hoje detém 1 GW de capacidade offshore bruta em construção e 0,9 GW em desenvolvimento, através da Ocean Winds."

A EDP Renováveis entrou no Reino Unido em 2010, quando foi concedido o direito de explorar um projeto de eólica offshore. Quatro anos depois, a empresa alargou a sua presença com o investimento num projeto eólico offshore na Escócia.

"A entrada no onshore no Reino Unido, além de diversificar o investimento do grupo nesta tecnologia, aumenta a presença da EDP Renováveis no país, onde já tem atualmente 1GW de capacidade bruta offshore em construção e 0.9GW em desenvolvimento, atráves da joint venture com a Engie, a Ocean Winds", continua a empresa.

"Os acordos que estabelecemos no Reino Unido, no âmbito do nosso plano de negócios 2021-25, representam um importante marco para a empresa. O Reino Unido é um velho conhecido da EDP Renováveis, uma vez que temos estado a desenvolver parques offshore no país há muitos anos. A entrada no mercado onshore abre novas possibilidades continuar a diversificar o nosso negócio. Trata-se de uma geografia estratégica e continuaremos a estudar oportunidades que acrescentem valor e reforcem a nossa posição de liderança no setor das energias renováveis", detalha Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da EDP e da EDP Renováveis.

A EDP Renováveis está atualmente presente em 17 mercados, sendo o Chile e o Vietname os mais recentes.