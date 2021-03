Juiz anula caução de um milhão a António Mexia e Manso Neto

O juiz Ivo Rosa anulou a caução de um milhão de euros que tinha sido aplicada a António Mexia e João Manso Neto, na sequência do caso EDP, avança o Observador.O jornal online baseia-se na decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal, à qual teve acesso.No âmbito do caso EDP, que se debruça sobre as alegadas rendas excessivas pagas pelo Estado à EDP, o juiz Carlos Alexandre determinou que António Mexia e Manso Neto pagassem uma caução de um milhão, cada um. Estes são alvo de suspeitas de ter corrompido o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, o antigo diretor-geral de Energia e Geologia Miguel Barreto e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.Também João Conceição, administrador da REN e arguido no mesmo processo, pagou uma caução de 500 mil euros, com garantia do Abanca. Na notícia do Observador não existe, para já, referência ao que sucede em relação a esta caução.Além da caução, Carlos Alexandre ditou na altura a suspensão das funções de Mexia e Manso Neto na EDP e EDP Renováveis, empresas nas quais eram os respetivos CEO. Ficaram também proibidos de contactar os arguidos e testemunhas no caso das rendas excessivas, de entrar nos edifícios da EDP e de viajar para o estrangeiro.