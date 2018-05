A EDP Renováveis terá fechado o primeiro trimestre do ano com um lucro de 91 milhões de euros, segundo as estimativas dos analistas.

Miguel Baltazar

A EDP Renováveis terá aumentado o seu resultado líquido do primeiro trimestre em mais de 40% para um total de 91 milhões de euros, segundo a média das estimativas dos analistas. Nos primeiros três meses do ano passado, a EDP Renováveis lucrou 63,7 milhões de euros. A empresa revela os seus números na quarta-feira, 9 de Maio, antes da abertura do mercado.

A média das estimativas inclui o BPI – o mais optimista, apontando para 93 milhões de euros – e outras duas casas de investimento, cujas previsões constam na Bloomberg, mas a agência não identifica quais são.

O BPI prevê ainda que o EBITDA tenha aumentado em 3% para 384 milhões de euros. Já a média das estimativas aponta para 381 milhões.

Quanto às receitas estas terão aumentado em 8% para um total de 570,5 milhões de euros, de acordo com a média das estimativas que constam na Bloomberg.



A EDP Renováveis já apresentou os dados preliminares do primeiro trimestre do ano, tendo reportado um aumento da produção de 14%, no período em análise.

