Maior acionista da EDP consegue o seu mais avultado negócio em Espanha

A China Three Gorges (CTG), o maior acionista da EDP, chegou a um acordo para comprar um portefólio de 619 megawatts (MW) em ativos fotovoltaicos à Nexwell Power, segundo fontes do mercado contactadas pelo diário Expansión. Este é o maior negócio realizado pelo grupo chinês em Espanha. Embora os valores não tenham sido divulgados, a operação terá custado mais de 200 milhões de euros.

O dono de uma participação de cerca de 20% da energética nacional concorreu contra a Engie, Naturgy e Ferrovial. Do portefólio comprado, 153 MW já estão a operar enquanto os restantes ainda estão em fase de desenvolvimento. Toda a carteira estará em plena atividade entre 2023 e 2024.

Com este acordo, o CTG passa de deter um portefólio de 2.000 megawatts em Espanha, tornando-se num dos grandes protagonista do mercado das renováveis no país.



Atualmente, a China Three Gorges é a maior "holding" de energias renováveis da China e a maior hidroelétrica do mundo, com uma capacidade instalada de 75 mil MW, mais de 26 mil empregados em todo e uma carteira de ativos avaliada em 120 mil milhões de dólares (11,91 mil milhões de euros ao câmbio atual).