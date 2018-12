Manso Neto: “Não foi a EDP que meteu Manuel Pinho em Columbia”

O administrador da EDP defendeu que a escolha de Manuel Pinho para professor no programa da Columbia não partiu da eléctrica, foi feita pela universidade.

"Vendo o filme daqui, não vejo nada de estranho". Foi assim que João Manso Neto reagiu às perguntas do Bloco de Esquerda sobre o envolvimento da EDP na ida de Manuel Pinho para o programa da Universidade de Columbia patrocinado pela eléctrica.





"Conheço o processo" que envolve o antigo ministro da Economia do Governo de Sócrates no protocolo, começou por referir o gestor durante a comissão parlamentar de inquérito às rendas da energia. "Mas não foi a EDP que meteu o Manuel Pinho no protocolo entre a EDP e a Universidade de Columbia. Foi indicado pela Universidade", defendeu.





Manso Neto explicou ainda que o pedido da universidade para a EDP patrocinar o programa chegou à empresa por email. E já nesse primeiro documento a faculdade "manifestou logo a intenção de um dos professores ser o Manuel Pinho". "E é uma coisa lógica os professores do programa participarem na elaboração do protocolo", comentou.