Segundo a ERSE, "praticamente a totalidade dos consumos dos grandes consumidores está já no mercado livre". No entanto, ainda existem 2.495 clientes a serem abastecidos por um comercializador de último recurso nos segmentos de grandes consumidores, industriais e pequenos negócios.



Em termos de número de clientes, a EDP continua a liderar o ranking com uma quota de mercado de 83,4%, seguida da Galp (5,3%), da Endesa (4,5%) e da Iberdrola (3%).



Por consumo anualizado, a EDP também domina (42,3% de quota de mercado), seguida da Endesa (16,9%), Iberdrola (15,8%) e da Galp (9,2%).

O mercado liberalizado de electricidade atingiu um total de cerca de 4,98 milhões de clientes em Janeiro de 2018. São mais 11 mil clientes face ao mês anterior, com este mercado a crescer 4,4% desde Janeiro de 2017, segundo os dados divulgados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) esta quinta-feira, 21 de Março.Em termos de consumo anualizado, este ascendeu a 42.097 gigawatts hora (GWh) em Janeiro de 2018, mais 234 GWh face a Dezembro. O consumo no mercado liberalizado cresceu cerca de 3% em Janeiro face a período homólogo.O mercado liberalizado já é responsável por 93% do consumo total de electricidade em Portugal Continental. Entre as famílias, o consumo em mercado livre atinge os 84% "com um crescimento sustentado desde o final de 2012".