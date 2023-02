Millenium BCP instala segunda central solar nas instalações do Tagus Park

Este projeto, implementado em parceria com a EDP comercial, concluído a 28 de dezembro de 2022, e iniciado em novembro de 2017 com a instalação da primeira central, já se encontra em funcionamento e certificado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



A primeira central fotovoltaica instalada pelo Millennium BCP, que já está instalada e abastece os edifícios 9 a 11 do TagusPark, produziu 5,4 GWh até novembro de 2022 e permitiu uma poupança energética expressiva, refere o banco em comunicado.

O Millennium BCP anunciou esta terça-feira que acaba de instalar a segunda central solar fotovoltaica nas instalações do TagusPark, com 1834 módulos fotovoltaicos. Esta nova central – que visa abastecer com energia 100% renovável os edifícios 1 a 8 - irá evitar anualmente emissões de 275 toneladas de CO2 para a atmosfera, o equivalente à captação de CO2 por 12.491 árvores."O reforço do investimento na implementação de painéis fotovoltaicos sinaliza a importância que damos à temática ambiental", afirmou Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP.