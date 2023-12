Norueguesa Statkraft vai fornecer energia renovável à Mercadona em Portugal e Espanha

Leia Também Norueguesa Statkraft entra em Portugal com mega contrato de compra e venda de energia

A empressa norueguesa Statkraft, que se dedica à produção de eletricidade renovável e ao mercado de contratos de compra e venda de energia, anunciou esta quinta-feira a assinatura de um acordo com a cadeia espanhola de supermercados Mercadona para o fornecimento de energia limpa na próxima década. A parceria vai incluir tanto Portugal como Espanha.Com presença na Penísula Ibérica, e a operar a partir de Lisboa e Valência, com esta parceria a Statkraft fornecerá energia eólica e solar à Mercadona a partir de uma carteira de capacidade solar e eólica de 1,8 gigawatts (GW) nos dois países. Para tal, contará com a Foener, empresa especialista em fornecimento de energia para empresas, como agente de comercialização.O acordo assinado entre as duas empresas tem uma duração de 10 anos e estabelece que a energia começará a ser entregue à Mercadona a 1 de janeiro de 2024. Para Tiago Thomaz, responsável da Statkraft para a Ibéria, "este acordo é um marco importante no papel da Statkraft como motor da descarbonização dos diferentes setores de produção, graças ao fornecimento de energia renovável local e a preços estáveis, que reduzem os riscos para as empresas".Criada na Noruega, há 125 anos, a Statkraft é hoje a maior produtora europeia de energia renovável e líder internacional na produção hidroelétrica. Entrou em Portugal para desenvolver a produção e consumo de energia solar fotovoltaica, eólica e hidroelétrica com a assinatura da maior operação de Power Purchase Agreement (PPA) do mercado português, em conjunto com a NextEnergy Capital, investidor internacional especialista em energia solar.Atualmente, a empresa está presente em 20 países, entre os quais a Noruega, Suécia, Finlândia, França, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Turquia, Croácia, Albânia, Polónia, Espanha e, mais recentemente, em Portugal, bem como em alguns países da América do Sul e Ásia.