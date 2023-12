Sonnedix vende energia da sua primeira central solar em Portugal à americana Equinix

A empresa norte-americana de data centers Equinix (cotada no índice Nasdaq) e a produtora global de energia renovável Sonnedix, presente em Portugal desde 2022, anunciaram esta terça-feira a assinatura de um contrato para aquisição de energia renovável (PPA – Power Purchase Agreement, em inglês) no país. Com a duração de 10 anos, este acordo irá assegurar à Equinix, a partir de julho de 2025, o fornecimento da energia renovável que será produzida pelo primeiro projeto fotovoltaico desenvolvido pela Sonnedix em Portugal, com 149 MW de capacidade instalada.Localizado no município de Tarouca (Viseu), este é o maior projeto solar fotovoltaico da Sonnedix na Europa. De acordo com a empresa, detida por um fundo de investidores institucionais, quando estiver operacional a central solar portuguesa permitirá produzir energia renovável para alimentar 78.000 casas portuguesas, evitando a emissão de mais de 33.000 toneladas de CO2 por ano.No início deste ano, as duas empresas assinaram um outro acordo de compra de energia em Espanha, naquele que é, até o momento, o maior PPA da Sonnedix na Europa. "Este segundo PPA, contratado Portugal, demonstra o sucesso do crescente relacionamento entre as duas empresas e o compromisso mútuo de potenciar a aceleração da transição energética, promovendo parcerias de longo termo, que possibilitem agilizar os processos contratuais e reduzir custos", referiram em comunicado conjunto.A propósito deste acordo, Axel Thiemann, CEO da Sonnedix, afirmou que a empresa está "muito satisfeita por estender o relacionamento com a Equinix a toda a Ibéria. Este contrato, o nosso primeiro PPA em Portugal, estabelece a nossa presença comercial num importante mercado em crescimento, à medida que continuamos a expandir e a converter o nosso pipeline de projetos."Por seu lado, Carlos Paulino, diretor da Equinix em Portugal, referiu que "este acordo reforça a posição de Portugal no mercado de energia renovável da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) e demonstra o compromisso da empresa com a sustentabilidade, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Vamos continuar a procurar novas oportunidades, como este novo PPA solar e outras inovações, para apoiar a geração de energia renovável". Além dos PPA de energia renovável, a empresa de data centers garante que "continua a avaliar oportunidades de geração de energia solar on-site a partir de células de combustível e de outras tecnologias com baixa emissão de carbono".A Equinix arrancou com o seu programa de PPA em 2015, com a assinatura de dois acordos para 225 MW de energia eólica, no Texas e Oklahoma, que estão operacionais desde 2016. No final de 2021 e no início de 2022 assinou mais três PPA na Finlândia, com um total de 144 MW. Em fevereiro de 2023, a empresa somou mais seis novos acordos de compra de energia de longo prazo em Espanha, totalizando 346 megawatts. Recentemente, em novembro, assinou um PPA virtual com a Néon, na Suécia, que adicionará 15 MW de geração eólica à rede local.Quanto à Sonnedix, desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável a longo prazo, tendo já mais de 480 centrais solares em operação (2,6 GW), construção (670 mw)e outras fases de desenvolvimento (6,34 GW) em 10 países. Trata-se de uma capacidade total de mais de 10 GW, incluindo um pipeline de desenvolvimento de mais de 6 GW. A empresa está presente no Chile (2,45 GW), França (770 MW), Alemanha (97 MW), Itália (2,08 GW), Japão (520 MW), Polónia (1,07 GW), Portugal (224 MW), Espanha (1,34 GW), EUA (615 MW) e Reino Unido (410 MW).