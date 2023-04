Norueguesa Statkraft entra em Portugal com mega contrato de compra e venda de energia

Leia Também Aquila Clean Energy asssegura 1.000 milhões para investir em renováveis em Portugal e Espanha

Leia Também Iberdrola colocou em funcionamento nova central fotovoltaica em Setúbal

Leia Também Empresa de energia renovável entra em Portugal com aquisição de sete projetos solares

A empresa norueguesa Statkraft anunciou esta terça-feira a entrada no mercado português com vista ao desenvolvimento de projetos de produção e consumo de energia solar fotovoltaica, eólica e hidroelétrica. O início da sua operação em Portugal assinala-se desde já com a assinatura de contrato de compra e venda de energia (PPA - Power Purchase Agreement) com a NextEnergy Capital, investidor internacional em energia solar.Ao abrigo deste acordo, a Statkraft irá adquirir a produção de eletricidade de três centrais solares fotovoltaicas da NextEnergy Capital, neste momento em construção no centro de Portugal, que fazem parte do fundo solar internacional privado NextPower III ESG.Estes projetos estão localizadas em Alforgemel, no município do Cartaxo, Casal do Paul e Encarnado, no município de Santarém. No total, terão uma capacidade instalada de 210 megawatts (MW) e a sua produção anual estimada é de 341 gigawatts-hora (GWh), o equivalente ao consumo médio anual de cerca de 98.000 lares.Estes projetos irão aumentar o portefólio de renováveis da empresa norueguesa na Península Ibérica, que já supera os 1,7 gigawatts (GW). Este novo acordo para o mercado português vem juntar-se ao anteriormente assinado entre a Statkraft e a NextPower III para a central solar Agenor, de 50 MW, localizada em Jerez de la Frontera (Cádiz)."Depois de termos uma estrutura consolidada em Espanha, era estratégico chegarmos a Portugal, pois acreditamos nas suas inúmeras potencialidades e no papel que a Península Ibérica pode vir a ter no panorama energético da Europa", afirmou em comunicado João Schmidt, diretor de Desenvolvimento de Negócio da Statkraft em Portugal.A empresa norueguesa com mais de 125 anos está atualmente presente em 20 países, entre os quais a Noruega, Suécia, Finlândia, França, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Turquia, Croácia, Albânia, Polónia, Espanha e, mais recentemente, em Portugal, bem como em alguns países da América do Sul e Ásia."Estamos muito satisfeitos por nos tornarmos uma referência em PPA também no mercado português e em atuar como impulsionadores de investimentos em renováveis. Graças a acordos como este e a parceiros como a NextEnergy Capital, estamos cada vez mais perto de tornar a transição energética numa realidade, atuando tanto sobre a oferta como sobre a procura, ao permitir fornecer energia limpa e acessível a grandes indústrias", disse Tiago Thomaz, responsável da Statkraft em Espanha e Portugal, em comunicado.Filinto Martins, diretor-geral da NextPower III ESG na NextEnergy Capital, comentou que "este acordo representa o maior PPA na história do mercado português" e que "a NextEnergy Capital está muito otimista".