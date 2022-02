Leia Também Joint venture da EDP Renováveis ganha projeto eólico na Escócia

A Ocean Winds East (OW East), empresa detida pela Ocean Winds - detida em partes iguais pela EDP Renováveis e pela Engie - e pela norte-americana Global Infrastructure Partners (GIP), venceu um dos seis lotes a concurso para exploração de energia eólica offshore ao largo da costa de Nova Iorque e New Jersey, anunciou esta sexta-feira a empresa em comunicado.O lote em questão tem uma área de 289,4 quilómetros quadrados e foi licitado num leilão do Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) norte-americano que tinha seis lotes disponíveis.Localizado a 38 milhas (61,1 quilómetros) da costa de Nova Iorque e a 53 milhas (85,3 quilómetros) da costa de New Jersey, o lote tem capacidade para gerar 868 MegaWatts (MW) de eletricidade, "suficientes para fornecer energia a mais de 300 mil habitações". A OW East paga 765 milhões de dólares (682,5 milhões de euros ao câmbio atual) para a exploração do lote."Estamos honrados por termos conquistado este lote como o primeiro passo de um projeto-chave para a energia eólica offshore nos EUA. O sucesso da nossa proposta demonstra a determinação da Ocean Winds em ser um dos principais promotores e operadores de plataformas eólicas offshore que serão uma fonte fundamental para muito necessária energia renovável e limpa", refere Bautista Rodríguez Sanchez, CEO da Ocean Winds, citado no comunicado.O leilão arrancou na passada quarta-feira, dia 23 de fevereiro, e terminou hoje após 63 rondas de licitação. O montante total arrecadado pelos seis lotes ascende a 4,38 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros).