Roménia diz que EDP Renováveis está pronta para investir em projetos adicionais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Leia Também Miguel Stilwell: “Queremos colocar a Sunseap em esteroides” das renováveis da EDP investiu até ao momento mais de 750 milhões de euros em projetos com uma capacidade instalada de 500 MW na Roménia.

A EDP Renováveis está pronta para investir em novos projetos, com uma capacidade de 1.000 MW, na Roménia, país onde entrou em 2013.A garantia foi dada esta quarta-feira pelo governo romeno, num comunicado reproduzido pelo portal especializado "Renewables Now".Na mesma nota, o executivo de Bucareste indica que o braço"O governo apoia o acelerar dos esforços a nível nacional com vista ao desenvolvimento sustentável da capacidade de produção de energia e apoia os investidores que contribuem para esta abordagem estratégica", realçou o primeiro-ministro, Nicolae Ciuca, após um encontro com representantes da EDP Renováveis.



Um encontro em que, segundo a mesma fonte, as duas partes enfatizaram a necessidade de um quadro que promova a estabilidade, previsibilidade e sustentabilidade para esses tipos de projetos dedicados a alcançar a independência energética, através do uso de energias renováveis, como a solar e a eólica.