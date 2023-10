Portuguesa Endiprev vai "tratar" das turbinas gigantes da GE no maior parque offshore no mundo

Leia Também Eólicas no mar podem custar até 40 mil milhões

A empresa portuguesa Endiprev, especializada no fornecimento de serviços para turbinas eólicas onshore e offshore, anunciou esta quarta-feira ter sido selecionada pela GE Renewable Energy, subsidiária da norte-americana General Electric (para a produção de sistemas de energia a partir de fontes renováveis), para apoiar dois projetos no Reino Unido e nos EUA.Trata-se do maior parque eólico offshore do mundo - Dogger Bank, no Reino Unido - também do parque eólico de Vineyard, o primeiro projeto de larga-escala de energia eólica nos Estados Unidos. "Depois do comissionamento do parque eólico de Saint-Nazaire, o primeiro projeto de larga-escala em França, vemos novamente a confiança da General Electric depositada em nós em mais dois projetos tão importantes.", disse Tiago Ornelas, responsável pelo Desenvolvimento de Negócio do Grupo Endiprev.No projeto britânico Dogger Bank, a Endiprev terá equipas alocadas ao comissionamento do parque e será responsável pela resolução de problemas, em todo o projeto. "Numa fase inicial, serão mobilizados mais de 40 técnicos", revela a empresa, que tem um contrato de três anos para este projeto. Este que será o maior parque eólico offshore do mundo, está localizado no Mar do Norte e terá uma capacidade instalada de 3,6 GW, o suficiente para alimentar seis milhões de casas anualmente. Será composto por 190 turbinas eólicas Haliade-X da GE, com 13 MW de capacidade. As três fases do projeto irão estender-se até 2026.Nos Estados Unidos a empresa portuguesa irá fornecer serviços de engenharia no comissionamento do parque eólico localizado a cerca de 30 km da costa de Martha's Vineyard, no estado de Massachusetts, com uma capacidade instalada de 800 MW, capaz de alimentar 400 mil casas. Será comporto por 84 turbinas eólicas Haliade-X de 13 MW. Este projeto surge na sequência do anterior contrato da Endiprev no comissionamento e manutenção do projeto-piloto do parque eólico de Block Island, também nos EUA. Ao longo deste projeto, a empresa vai mobilizar entre 80 e 120 técnicos.A Endiprev começou a ter experiência no eólico offshore em 2013, sendo que na última década já desenvolveu projetos na Europa, América e Ásia, com quase todos os principais fabricantes de turbinas eólicas.