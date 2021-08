Preço da eletricidade no mercado ibérico bate novo máximo histórico

mercado grossista ibérico. Esta quinta-feira, 26 de agosto, o preço da energia vai chegar aos 122,76 euros médios por megawatt hora (MWh), de acordo com o OMIE, o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário.O anterior recorde tinha sido batido a 13 de agosto, quando o MWh chegou aos 117,29 euros. Depois dessa marca, os preços chegaram a descer até aos 88,92 euros. O preço mais baixo registado em agosto teve lugar no dia 7, quando o MWh esteve a 65,64 euros.

O preço é calculado através da média das 24 horas do dia. Esta quinta-feira, na hora mais barata, o MWh vai custar 119,95 euros, enquanto o valor máximo pago aos produtores vai chegar a 129,81 euros.Os preços da eletricidade têm sofrido aumentos sucessivos nos últimos meses devido a vários fatores, nomeadamente a subida dos custos das licenças de emissão de carbono e do preço do gás natural, que também está em máximos, devido à elevada procura a nível mundial. O preço também reflete a escassez de vento para produzir energia eólica, tendencialmente mais barata. Esta acaba por ser compensada com o aumento da produção hidroelétrica e das centrais de ciclo combinado, que dependem, precisamente, de gás natural.Os especialistas estimam que os preços do mercado ibérico continuem elevados até ao final de 2021.Já os consumidores que estão no mercado livre acabam por estar sujeitos às condições do comercializador com o qual têm contrato. Estes podem, ou não, seguir a tendência do mercado ibérico.