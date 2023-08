Preço da gasolina vai subir na próxima semana. Gasóleo desce

Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.





os preços mais baixos do ano, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).Na base desta subida, como explicou o Negócios, está, sobretudo, a subida das cotações a nível internacional."A subida das cotações a nível internacional é sem dúvida a principal causa do aumento dos preços ao consumidor. Além disso, a desvalorização da cotação do euro face ao dólar agrava o impacto da subida das cotações", explicou ao Negócios fonte oficial da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas - APETRO.

Os preços dos combustíveis voltam a mexer na próxima segunda-feira. No caso da gasolina, haverá um aumento de três cêntimos por litro, avança a SIC , que cita fonte do setor.Já o gasóleo vai ficar mais barato em um cêntimo por litro, depois de um aumento de um cêntimo esta semana.Com esta atualização, o preço da gasolina simples 95 custará 1,830 euros por litro e o gasóleo simples 1,705 euros por litro.Os preços dos combustíveis encontram-se no nível mais alto desde maio , altura em que foram atingidos