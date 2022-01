Presidente da APREN "perplexo" com ausência da transição energética da campanha eleitoral

Pode atrair para Portugal mais de 25 mil milhões de euros na próxima década, criar mais de 180 mil empregos até 2030 e representar 11% do PIB. Mesmo assim, a transição energética e a aposta nas energias renováveis são temas que têm passado ao lado da campanha eleitoral para as legislativas de 30 de janeiro.A crítica é feita por Pedro Amaral Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), em entrevista ao Negócios e à Antena 1. O responsável diz-se "perplexo" com a atitude dos partidos."Esse investimento vai fazer formação de capital bruto em Portugal e vai gerar acréscimos ao PIB, aumento de emprego, aumento de receita fiscal, aumento da Segurança Social. Portanto acho absolutamente espantoso que este não seja um tema de campanha e que não se diga que a transição energética é absolutamente fundamental. A incorporação de renováveis tem que estar na agenda do ponto de vista central e os benefícios são públicos", ressalva o responsável.