Produção de energia da EDP Renováveis cresceu 6% em 2021

No ano passado, a EDP Renováveis produziu 30,3 terawatts por hora (TWh) de energia limpa – uma subida de 6% face aos valores de 2020, quando tinha produzido 28,6 TWh de energia, de acordo com informação divulgada esta quarta-feira à CMVM. A Europa e a América do Norte representaram 37% e 56% do total de geração de energia, respetivamente. A região da América Latina, por sua vez, gerou 6% da produção de energia.Na Europa, a produção aumentou 13% face ao total de 2020, "devido à maior capacidade instalada e recurso ligeiramente superior", explica a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade. Já na América do Norte, a produção diminuiu 2% em termos homólogos, "refletindo a nova capacidade instalada em operação que foi neutralizada pelo menor recurso e impacto do evento ERCOT [crise energética no Texas em fevereiro] não recorrente no primeiro trimestre de 2021".Na América Latina, a produção subiu 73% no total do ano devido à maior capacidade instalada e maior recurso no Brasil, indica a companhia nesta antevisão dos dados operacionais.A capacidade instalada aumentou para 13,6 GW, uma subida de 1,4 GW face a 2020. A Europa e a América do Norte representaram, respetivamente 42% e 52% do portefólio. A região da Ásia-Pacífico tem a menor contribuição (0,2%).No ano passado, a EDPR alcançou um fator de utilização de 29%, que compara com os 30% de 2020.Dos 13,6 GW de capacidade instalada registados no ano passado, o onshore eólico representou a fatia de leão, com um peso de 92%, enquanto o solar representou 6% e o offshore eólico 2%.