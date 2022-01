EDP Renováveis garante financiamento para seis parques eólicos na Polónia

Leia Também Joint venture da EDP Renováveis ganha projeto eólico na Escócia

Leia Também Exane sobe recomendação das ações da EDP Renováveis para "outperform"

A EDP Renováveis assegurou o financimento, através de "project finance", do desenvolvimento, construção e exploração de seis parques eólicos com uma capacidade agregada de 149,4 MW, na Polónia. A informação consta do comunicado divulgado esta terça-feira pela empresa.Os seis parques eólicos estão distribuídos geograficamente por toda Polónia. Concretamente, os parques Kozlowo e Krasin estão localizados na província de Warmian-Masurian, os parques Lichnowy e Chojnice na província da Pomerânia, Piatkowo na província de Kujawsko-Pomorskie e o parque eólico Bogoria na província de Swietokrzyskie, detalha a EDP Renováveis.Os parques eólicos mencionados integram o contrato de venda assinado com Mirova, que foi divulgado ao mercado em agosto do ano passado."As instituições selecionadas para a operação foram o Banco Europeu de Investimento (BEI), o Banco Santander S.A./Santander Bank Polska e o Caixabank S.A. Por outro lado, a EKF, a Agência de Crédito à Exportação oficial da Dinamarca, atuou como fornecedor de cobertura ECA (Agência de Crédito à Exportação)", detalha a nota da empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade.Esta transação enquadra-se no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25, "que permitirá acelerar a criação de valor, bem como reaplicar o capital para investir em novo crescimento", explica a companhia.