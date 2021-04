Produção de energia limpa da EDP Renováveis aumenta 5% no primeiro trimestre

A EDP Renováveis produziu 8,1 TWh (terawatts) de energia limpa no primeiro trimestre de 2021, o que corresponde a um aumento de 5% face ao período homólogo do ano passado, evitando cinco milhões de toneladas de emissões de CO2, refere a empresa no seu relatório de produção e capacidade divulgado junto da CMVM.

Segundo da EDPR, "a evolução anual beneficia das adições de capacidade dos últimos 12 meses e de um recurso eólico estável".

Entre janeiro e março deste ano, as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 41%, 56% e 3% do total da produção, respetivamente.

Na Europa a geração aumentou 15% face ao mesmo período do ano passado, maioritariamente impactada pela maior capacidade instalada e maior recurso eólico. Na América do Norte, a geração diminuiu 3% para 4,6 TWh, refletindo a nova capacidade em operação (+9%) neutralizada pelo menor recurso eólico devido ao impacto do Vórtice Polar nos EUA e pelo impacto do evento ERCOT, refere a empresas nestes seus dados operacionais.

No Brasil, por sua vez, a produção aumentou para 224 GWh, devido à maior capacidade instalada em conjunto com o maior recurso eólico.

Fator de utilização de 34%

A EDP Renováveis atingiu, no período em análise, um fator de utilização de 34% (estável face aos primeiros três meses de 2020), refletindo 97% da média esperada para o fator de utilização bruto durante o trimestre.

Na Europa, a EDPR atingiu 32% de fator de utilização (+2pp face ao primeiro trimestre de 2020). Em Espanha, obteve um fator de utilização de 33% (+6pp). Portugal registou um fator de utilização de 32% (+4pp vs 1T20).

No resto da Europa, o fator de utilização foi de 30% (-7pp face a 2020), sobretudo devido a França e Polónia.

Na América do Norte, alcançou um fator de utilização de 36% (-1pp) e no Brasil foi de 31% (contra 22% no mesmo período do ano passado, devido a uma forte recuperação do recurso eólico).

Portefólio de 12,5 gigawatts

No final de março, a subsidiária da EDP para as energias renováveis geria um portefólio de 12,5 GW: 5,0 GW na Europa (2,3 GW em Espanha, 1,3 GW em Portugal e 1,4 GW no resto da Europa), 7,0 GW na América do Norte e 0,4 GW no Brasil.

Deste total de 12,5 GW, 546 MW são de energia solar PV, 11.859 MW de energia eólica onshore e 53 MW de tecnologia eólica offshore (MW líquidos à participação de capital).

Desde dezembro de 2020, a EDPR adicionou um total de 290 MW de capacidade eólica e solar. Na Europa, foram adicionados 48 MW, nomeadamente 10 MW em Portugal, 28 MW em Itália e 10 MW em França. Na América do Norte foram adicionados 200 MW: 117 MW de energia eólica onshore e 62 MW (89 MWdc) de solar (relacionado com a aquisição de 85% de uma plataforma de solar distribuído) e 21 MW de energia eólica onshore no Canadá.

Mais capacidade eólica e solar

Segundo o relatório, desde março de 2020 a EDPR construiu 1.870 MW de capacidade eólica e solar. – dos quais 1.782 MW totalmente consolidados, repartidos por 652 MW na Europa, incluindo a aquisição do negócio renovável da Viesgo, 1.025 MW na América do Norte e 105 MW no Brasil.

As equivalências patrimoniais aumentaram 88 MW devido à aquisição da Viesgo e ao projeto offshore Seamade na Bélgica, que entrou em operação.

No que toca à estratégia de rotação de ativos, "a EDPR concluiu com sucesso a alienação de 237 MW num portfólio em Espanha, 80% num portfólio de 563 MW nos EUA (dos quais 200 MW são pós primeiro trimestre de 2021), resultando numa transação de 290 MW líquidos a 1T21, e um parque eólico de 102 MW nos EUA em ‘build and tranfer’".

Com base nos dados de final de março, "a variação líquida do portfólio consolidado da EDPR nos últimos 12 meses foi de +1.233 MW".

No final do primeiro trimestre, a EDPR tinha 2,9 GW de nova capacidade em construção, dos quais 2.226 MW de eólico onshore, 404 MW de solar e 269 MW equivalentes a participações de capital em projetos offshore.

Em eólico onshore, na Europa tinha 859 MW em construção, com 342 MW na Polónia, 200 MW em Itália, 125 MW em Portugal, 101 MW em Espanha, 46 MW em França e 45 MW na Grécia.

Na América do Norte estavam em construção 832 MW, dos quais 632 MW referentes a projetos eólicos onshore nos EUA e Canadá, e 200 MW de um projeto de energia solar nos EUA. No Brasil, 735 MW de eólico onshore e 204 MW de energia solar estavam em construção.

Em termos de eólico offshore, a EDPR tinha 269 MW em construção do projeto Moray East no Reino Unido.