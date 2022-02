Lucros da EDP Renováveis sobem 18% em 2021 para 655 milhões de euros

Leia Também Produção de energia limpa da EDP Renováveis aumenta 5% no primeiro trimestre

A EDP Renováveis (EDPR) arrecadou durante o ano passado um lucro de 655 milhões de euros, uma subida de 18% em termos homólogos. Por sua vez, o EBITDA (lucros antes de impostos, juros e amortizações) alcançou 1,76 mil milhões de euros (mais 6% face ao ano anterior), revelou a empresa num comunicado enviado à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários.A empresa justifica o aumento do EBITDA com "maiores ganhos de capital parcialmente neutralizado pela performance das receitas na América do Norte que foram impactadas pelo evento climatérico extraordinário nos EUA no primeiro trimestre, níveis mais baixos de recurso renovável nos EUA".Já as receitas cresceram 2% face a 2020, mais 27 milhões de euros, para 1.758 milhões de euros.Por sua vez, a dívida líquida da companhia reduziu 15% face a 2020, para 2.935 milhões de euros. Em matéria de investimentos, o ano de 2021 foi ainda bastante positivo para a companhia, tendo aumentado 31% na Europa, 17% na América do Norte e 21% na América Latina.Durante o ano, a EDPR produziu 30,3 TWh de energia verde (+6% vs 2020), evitando 18mt de emissões de CO2. A variação anual beneficiou das adições de capacidade ao longo do ano e de um recurso renovável relativamente estável. A companhia terminou o ano com 1,8 GW de capacidade em construção, dos quais 1.592 MW de capacidade eólica e 232 MW de solar.O preço médio de venda aumentou 1% em termos homólogos, "devido a maiores preços no resto da Europa e Brasil, parcialmente neutralizado pela nova capacidade, o mix do portfólio espanhol e o impacto das coberturas regulatórias e financeiras em Espanha", justifica o braço das renováveis da EDP.As vendas de eletricidade e outros produtos aumentaram 3%, impulsionadas sobretudo pela América Latina (85%), seguida da América do Norte (13%) e da Europa (12%).(Notícia atualizada)