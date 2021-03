PSD quer reverter alteração dos benefícios fiscais que está no centro da polémica da EDP

O PSD entrou, no Parlamento, com uma proposta de "revogação da atual redação do artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais", anunciou o Partido Social Democrata.



A proposta propõe a revogação da redação do artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovada no âmbito do Orçamento do Estado para 2020, e que o Ministério das Finanças ontem garantiu que se tratou de uma mudança para clarificar interpretações da Autoridade Tributária no âmbito das reestruturações empresariais.





ou de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, necessários às operações de reestruturação ou aos acordos de cooperação".



O Ministério das Finanças, num comunicado emitido domingo, garantiu que "não há qualquer relação entre as alterações propostas ao artigo 60.º do EBF pelo Governo na LOE 2020 - e aprovadas pela Assembleia da República - e qualquer operação em concreto, em particular a operação de venda de barragens da EDP", já que "o artigo 60.º do EBF nunca contemplou – e continua a não contemplar depois da alteração promovida na LOE 2020 – qualquer isenção de imposto de selo relativo a trespasses de concessões, os quais têm uma verba própria e que se aplica sempre que está em causa a transferência onerosa através de trespasse de concessões outorgadas pelo Estado".



Amanhã João Leão, ministro das Finanças, e Matos Fernandes, ministro do Ambiente, vão ao Parlamento para serem interrogados pelos deputados sobre esta questão.

Assim, a proposta do PSD é para retomar a redação anterior que vigorou até à alteração de 2020, que mereceu, segundo diz o comunicado do partido liderado por Rui Rio, "logo na votação, a oposição do PSD".A proposta do PSD visa que o artigo 60.º passe a permitir a "isenção do imposto do selo, relativamente à transmissão dos imóveis referidos na alínea anterior,".Atualmente, a redação prevê