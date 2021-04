Repsol estreia-se nos postos de carregamento ultrarrápidos em Portugal

Já está em funcionamento o primeiro ponto de carregamento para viaturas elétricas (PCVE) ultrarrápido da Repsol em Portugal.



Com uma potência de 150 kW, este posto de carregamento foi instalado na Estação de Serviço da Constituição, a primeira do Norte do país. Em comunicado, a empresa que este ponto de carregamento proporciona "aos veículos de potência mais elevada cerca de 250 km de autonomia" em 15 minutos de carregamento.



"Queremos garantir não apenas a capilaridade, mas também a uniformidade na experiência de carregamento dos nossos clientes de mobilidade eléctrica", indica Rui Aires, responsável pelo Negócio de Estações de Serviço, notando que a empresa conta com mais de mil postos de carregamento a nível ibérico. "Em Portugal, iremos, à medida que a frota automóvel se renove, investir na expansão da nossa rede", diz.



A empresa indica também que pretende disponibilizar "nos próximos meses" mais pontos de carregamento com operação própria, que irão juntar-se aos 24 pontos de carregamento para veículos elétricos que já estão disponíveis nas auto-estradas nacionais, através do projeto Bolina. Esta iniciativa junta os principais participantes do setor, com o objetivo de desenvolver o carregamento público em Portugal.



No mês de fevereiro, a Repsol anunciou, juntamente com a IBL, a primeira estação de carregamento para veículos elétricos que incorpora armazenamento de energia. O projeto tecnológico e industrial permite a instalação de pontos de carregamento rápido (50 kW) em locais onde não seja viável de outra forma, "seja por falta de energia elétrica ou onde, apesar de viável, as dificuldades técnicas derivadas da ligação à rede elétrica representem um aumento excessivo em investimento".



Estação de Serviço da Avenida de Ceuta ganha central de painéis fotovoltaicos



Além do ponto de carregamento ultrarrápido a Norte, a Repsol estreou também a primeira central de painéis fotovoltaícos par autoconsumo na Estação de Serviço da Avenida de Ceuta. Esta central é composta por 38 painéis fotovoltaicos, com uma potência instalada de 12,54 kWp.



A empresa estima que esta central seja capaz de produzir cerca de 17 mil kWh por ano de energia, permitindo uma redução de dióxido de carbono estimada em "4267 kg por ano".



"Estamos comprometidos com a transição energética, sendo estes investimentos a prova disso mesmo. O nosso trajeto precursor reflete a nossa pertinácia com os objetivos que traçamos. Os nossos produtos e serviços são, agora, cada vez mais versáteis e continuaram a acompanhar as novas exigências, tanto do cliente como do planeta", diz Rui Aires.