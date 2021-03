A EDP Comercial assinou uma parceria com a McDonald's Portugal para a instalação de carregadores rápidos para veículos elétricos em cerca de 75 restaurantes da multinacional espalhados por todo o país, incluindo a Madeira e os Açores.Segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira, "nos próximos meses, vão começar a ser instalados até 150 pontos de carregamento rápido em alguns dos restaurantes da McDonald’s". As localizações abrangem tanto o litoral como o interior e também as ilhas da Madeira e dos Açores.O plano prevê que até ao final deste ano sejam instalados os primeiros 100 pontos de carregamento rápido que, diz a elétrica, "permitem carregar, em apenas 20 a 30 minutos, o equivalente a 100 quilómetros de autonomia"."Esta parceria, a maior em número de pontos de carregamento e localizações que já celebrámos, é um passo fundamental para o desenvolvimento de uma rede pública de carregamento mais conveniente, capilar e, por isso, inclusiva. Estamos muito satisfeitos por nos associarmos à McDonald’s, para juntos contribuirmos para um mundo mais sustentável e acelerarmos para a necessária transição energética", destaca Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, citada no comunicado."Com a EDP Comercial como parceiro fundamental, vamos instalar carregadores elétricos de última geração por todo o país", sublinha, por seu turno, Inês Lima, diretora geral da McDonald’s Portugal.Os equipamentos estarão ligados à rede pública MOBI.E e poderão ser utilizados por todos os clientes com cartão de mobilidade elétrica de um CEME (Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica).A EDP Comercial pretende superar os mil pontos de carregamento em Portugal até dezembro. A mais longo prazo, a EDP definiu como meta atingir os 40 mil pontos de carregamento público e privado até 2025.