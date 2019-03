Rodrigo Costa: “Não conheço nenhuma empresa do PSI-20 com este peso fiscal”

A taxa efetiva de impostos pesa 42% dos proveitos da REN. Um valor que comparando com outras empresas do setor internacionais traduz “um cenário dramático”.

Lusa

O presidente executivo da REN defende que o peso atual de impostos que a empresa paga é bastante superior às restantes empresas do PSI-20. E comparando com empresas do setor internacionais "o cenário é mais dramático", lamentou Rodrigo Costa durante a apresentação dos resultados referentes a 2018.

Neste quadro fiscal, a Contribuição Especial para o Setor Elétrico (CESE) tem o maior peso. No total os impostos pesam 42%, sem a CESE descia para 29%. O resto da carga fiscal diz respeito ao IRC. No total, estes valores são superiores "em 10% ou 12% do que outras empresas em termos absolutos". " Não conheço nenhuma empresa do PSI -20 com este nível" de peso fiscal, referiu Rodrigo Costa.

Como a REN anunciou os lucros caíram 8% devido ao aumento da taxa de impostos.