Rui Moreira sem convite para a EDP

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou esta quarta-feira que "ninguém fez nenhum convite" para presidir o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, cargo para o qual terá sido alegadamente apontado.





Esta reação surge na sequência da notícia avançada hoje pelo Negócios, na qual se dá conta que a diplomacia chinesa quer colocar o autarca portuense na liderança do referido órgão social da EDP.





Rui Moreira, todavia, não afasta liminarmente esta possibilidade, reiterando apenas que não existe um convite formal. "Espanta-me um pouco que quase todos os meses me façam perguntas acerca de sítios para onde acham que vou. Sou presidente de Câmara do Porto, ninguém me convidou para nada" declarou, citado pela agência Lusa.





Aliás, na passada semana, Fonte próxima de Rui Moreira adiantou ao Porto Canal que o autarca está a par da possibilidade de assumir um alto cargo na elétrica há vários meses.





Tal como Negócios avança, os contactos destinados a transformarem esta intenção numa realidade têm sido feitos ao nível da Embaixada da China em Portugal e com conhecimento de Zhao Bentang, líder desta representação diplomática. Os representantes da China Three Gorges no CGS estão a par deste desejo da embaixada. A elétrica chinesa é a maior acionista da EDP, detendo 20% do capital.





João Talone, até agora "chairman" e presidente do CGS, decidiu bater com a porta. A decisão foi conhecida na passada sexta-feira, 4 de janeiro, e ter-se-á ficado a dever a um avolumar das tensões entre João Talone e os representantes da China Three Gorges (CTG) no CGS.