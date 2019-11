Saudi Aramco garante ter interessados quase suficientes para lançar IPO

A Saudi Aramco está confiante no sucesso da operação de dispersão de capital em bolsa e garante ter assegurado o interesse necessário da parte dos investidores para seguir em frente com o processo.





Segundo fontes conhecedoras do processo, as instituições responsáveis pela oferta pública inicial (IPO, na singla em inglês) da Saudi Aramco acreditam que a operação terá sucesso, desde logo pelo interesse demonstrado pelos investidores.





De acordo com as mesmas fontes, as discussões que decorrem em privado mostram que há demonstrações de interesse praticamente suficientes para cobrir o IPO. Estes interessados surgiram após apenas três dias de publicitação oficial da operação formalmente lançada esta semana.



A petrolífera estatal saudita divulgou, na segunda-feira, que quer dispersar no mercado uma participação no respetivo capital social de 1,5% (3 mil milhões de títulos acionistas). E "anulou" o road show na Europa.