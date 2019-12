25,6 mil milhões de dólares (23 mil milhões de euros), naquela que foi a maior o ferta pública inicial (IPO) de sempre, superando o IPO em que a chinesa Alibaba assegurou, em 2014, com um encaixe de 25 mil milhões de dólares.



As ações da petrolífera Saudi Aramco valorizaram 10% para os 35,20 riyals (o equivalente a 8,47 euros), nos primeiros minutos da sua estreia na bolsa de Riade, que acontece esta quarta-feira, 11 de dezembro.A petrolífera saudita, que protagonizou a maior oferta pública inicial (IPO) da história, estreou-se em bolsa com uma cotação de de 32 riyals por ação, mas logo no primeiro minuto da negociação viu o preço disparar dois dígitos, ficando assim com uma avaliação de 1,88 biliões de dólares, cerca de 1.69 biliões de euros.