Candidato a maior IPO do mundo pode chegar "só" aos 1,71 biliões

A Saudi Aramco divulgou mais detalhes sobre a operação de dispersão do capital em bolsa (IPO), que deverá avaliar a maior petrolífera do mundo em 1,6 a 1,7 biliões de dólares. Um intervalo que fica aquém da ambição do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que há três anos apontava para a fasquia dos 2 biliões.