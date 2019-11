Aramco já garantiu parcela do IPO para o retalho a um dia do fim do prazo

A oferta pública inicial da petrolífera Saudi Aramco para o retalho já garantiu a tranche pretendida a um dia do fim do prazo da operação. Segundo a Bloomberg, 3,7 milhões de investidores subscreveram ações da petrolífera estatal saudita com a operação, que arrancou no dia 17 de novembro, a alcançar os 8,7 mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de euros) estimados.





O prazo para os investidores institucionais participarem na oferta pública inicia (IPO na sigla em inglês) ainda está a decorrer até 4 de dezembro.