Apple destrona Saudi Aramco como cotada mais valiosa do mundo

O Dow Jones encerrou a somar 0,44% para 26.429,06 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,77% para 3.271,26 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,49% para 10.745,28 pontos.

As gigantes tecnológicas Apple, Amazon e Facebook reportaram ontem, já depois do fecho da sessão em Wall Street, resultados trimestrais acima das expectativas, o que ajudou a afastar algum nervosismo dos investidores.

A Apple fechou a escalar 10,47% para 425,04 dólares (um recorde de fecho), depois de durante a sessão atingir um máximo histórico de 425,66 dólares, colocando a sua capitalização bolsista nos 1,82 biliões de dólares – e superando assim o valor de mercado (1,76 biliões de dólares) da Saudi Aramco, para se tornar a cotada mais valiosa do mundo.

Isto depois de as receitas do seu terceiro trimestre fiscal terem aumentado em todas as linhas de produto e em todas as geografias.

Já a Amazon pulou 3,70% para 3.164,68 dólares, após ter reportado os maiores lucros dos seus 26 anos de história, a rondar os máximos históricos de 3.344,29 dólares atingidos este mês (o recorde de fecho foi marcado a 10 de julho, nos 3.200 dólares).





A empresa liderada por Jeff Bezos ultrapassou a Microsoft como terceira cotada mais valiosa, atingindo 1,58 biliões de dólares de capitalização bolsista, contra os 1,55 biliões da companhia fundada por Bill Gates.

Por sua vez, o Facebook disparou 8,17% para 253,67 dólares, depois de anunciar receitas acima do esperado, tendo também estabelecido um novo máximo de sempre, nos 255,85 dólares.

Em contraciclo no setor, a Alphabet (dona da Google) caiu 3,28% para 1.487,95 dólares, depois de as suas vendas trimestrais terem caído pela primeira vez nos seus 16 anos de empresa cotada. A dona da Google conseguiu, ainda assim, manter-se no clube das "trillion dollar babies", com um valor de mercado de 1,01 biliões de dólares.

Fora do leque de tecnológicas que apresentaram contas, a Microsoft subiu 0,54% para 205,01 dólares, no dia em que a Bloomberg avançou que a empresa está em conversações para comprar a TikTok nos EUA.

O Dow Jones e o S&P 500 chegaram a estar a negociar no vermelho, pressionados pela maior contração de sempre da economia dos EUA no segundo trimestre, mas a performance das tecnológicas, com novos recordes, inverteu a tendência negativa.

No mês, o Dow subiu 2,38%, o Nasdaq ganhou 6,82% e o S&P avançou 5,51%.