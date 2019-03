A lista de membros do conselho de administração da Galp para o quadriénio 2019-2022, proposta pela Amorim Energia, tem seis caras novas face ao mandato anterior. Duas delas, Susana Quintana-Plaza e Sofia Tenreiro vão mesmo integrar a comissão executiva.Os outras quatro novidades na lista que vai ser colocada à votação doa acionistas, no próximo dia 12 de abril, são Carlos Carvalho Pinto, Edmar Fagundes de Almeida, Cristina Neves Fonseca e Adolfo Mesquita Nunes.De saída estão Pedro Ricardo e Tiago Câmara Pestana, ambos da comissão executiva e outros quatro administradores não executivos, Abdul Magid Osman, Sérgio Gabrielli de Azevedo, Raquel Vunge e Joaquim Borges de Gouveia.Susana Quinta-Plaza, que estava na Wirecard e conta no seu currículo como uma passagem pela elétrica alemã Eon, irá ficar com as áreas da inovação, energias renováveis e novas tecnologias. Já Sofia Tenreiro, que dirigia a Cisco Portugal, ficará com o pelouro do marketing.Quanto aos novos administradores não executivos, o mais mediático é Adolfo Mesquita Nunes. O advogado é vice-presidente da comissão nacional do CDS e sócio na Gama Glória Sociedade de Advogados. Foi secretário de Estado do Turismo entre fevereiro de 2013 e novembro de 2015 no governo de coligação PSD/CDS liderado por Passos Coelho. É também colunista do Negócios.Já Carlos Pinto entra na petrolífera em representação da Sonangol. Jurista de formação, acumulou experiência no setor dos petróleos com uma passagem pela Total antes de ingressar na administração da companhia angolana.Edmar Fagundes de Almeida é um académico brasileiro, professor Associado do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Economia da Energia do mesmo Instituto.Cristina Neves Fonseca pertence à equipa fundadora da Indico Capital Partners, o primeiro fundo de Venture Capital transfronteiriço focado em 'deep technology'.