S&P mantém rating da EDP acima de "lixo" após aquisição da Viesgo

A Standard & Poor’s (S&P) decidiu manter o "rating" da EDP em BBB-, primeiro nível acima de "lixo", uma vez que a aquisição da espanhola Viesgo tem impacto positivo no perfil de risco da empresa.



Numa nota publicada esta tarde, a agência de notação financeira mantém também a atribuição de uma tendência estável ao "rating".





"A aquisição vai melhorar de forma marginal o risco do negócio da EDP, uma vez que a rede elétrica da Viesgo (que representa 75% do EBITDA) providencia licenças perpétuas reguladas com boa visibilidade de ‘cash flow’ para atual período regulatório 2020-2025", refere a nota.A S&P acrescenta que o aumento de capital de 1,02 mil milhões de euros e a venda de 24,9% do negócio à Macquarie "compensa de forma suficiente o impacto financeiro da transação".Segundo a agência, esta aquisição "não vai afetar a melhoria nas métricas de crédito" da EDP.A EDP vai efetuar um investimento líquido de 900 milhões de euros na aquisição da Viesgo, assumindo dívida no valor de 1,1 mil milhões de euros. O negócio tem implícito um múltiplo EBITDA de 11,8 vezes.