TotalEnergies compra 50% da americana de energias renováveis Clearway

Leia Também Depois do solar e da venda de gás, Galp aposta na energia eólica no Brasil

Leia Também EDP Renováveis compra portefólio eólico e solar no Reino Unido

A francesa TotalEnergies anunciou esta quarta-feira um acordo para comprar 50% do Grupo Clearway Energy Group, a quinta maior empresa de energias renováveis dos Estados unidos, o que faz deste negócio a maior aquisição da Total na área da energia limpa.Historicamente mais ligada aos combustíveis fósseis, nos últimos anos a TotalEnergies tem feito a sua expansão para o setor das renováveis numa tentativa de diversificar o seu portefólio e ser mais uma empresa energética e não tanto apenas uma petrolífera."Este acordo permite à TotalEnergies escalar a sua atividade no mercado norte-americano, um dos mais dinâmicos do mundo, beneficiando da operação de ativos já existentes e um pipeline de de 25GW de energia eólica, solar e também armazenamento em baterias, e uma ampla cobertura geográfica com presença em 34 estados dos EUA", disse o "chairman" e CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanne, em comunicado.Clearway tem 7,7 gigawatts (GW) de ativos eólicos e solares em operação nos EUA através da sua subsidiária CWEN. No mês passado, a TotalEnergies deu conta de um significativo aumento nos seus lucros neste trimestre, graças ao aumento da procura de petróleo e gás no contexto da guerra na Europa.