TotalEnergies tem exposição de mais de 3 mil milhões de dólares às empresas de Adani

Leia Também Império Adani perde 86 mil milhões e cancela venda de ações



No comunicado que dava conta dos investimentos nas firmas de Adani, a energética francesa acrescentou que vê com bons olhos "o anúncio de Adani para mandatar umas das consultoras 'big four' para realizar uma auditoria geral". o grupo de manipulação de mercado e de fraude contabilística.No comunicado que dava conta dos investimentos nas firmas de Adani, a energética francesa acrescentou que vê com bons olhos "o anúncio de Adani para mandatar umas das consultoras 'big four' para realizar uma auditoria geral".

Leia Também Credit Suisse rejeita obrigações de Adani como garantia. Grupo já perdeu 93 mil milhões de dólares

A energética TotalEnergies, uma das maiores investidoras estrangeiras no império do multimilionário Gautam Adani, afirmou que a exposição às empresas do grupo é de 3,1 mil milhões de dólares.A empresa francesa explicou ainda que levou a cabo as diligências consideradas necessárias e "consistentes com as melhores práticas" ao investir no grupo indiano.As declarações da TotalEnergies surgem depois de o grupo de empresas de Adani ter perdido quase metade do seu valor em bolsa, desde a publicação de uma nota de "research" da firma Hindenburg que acusa