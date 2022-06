Travão no preço do gás gera poupança de 15 euros/MWh nos dois primeiros dias, diz Governo

Leia Também Presidente da República promulga mecanismo de ajuste dos custos de produção de eletricidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, afirmou esta quarta-feira que nos dois primeiros dias de entrada em vigor no novo mecanismo travão aos preços do gás para a produção de eletricidade numa média de 50 euros por MWh já é possível apurar uma "poupança para os consumidores" de 6%, que equivale a 15 euros por MWh."Não é o que nós gostaríamos que fosse, acreditamos que vai ser superiror, mas é relevante para empresas que estão expostas ao mercado", admitiu o governante.Duarte Cordeiro explicou porque é que esta poupança ficou áquem do esperado (uma média de 18%): "Nestes dois dias tivemos um peso da produção de energia térmica mais elevado do que é habitual o que fez com que a poupança não fosse tão significativa quanto acreditamos que vai ser quando o peso das renováveis passar a ser o habitual", assumiu o governante."Este é o segundo dia de aplicação do mecanismo. Nos dois primeiros dias tivemos uma poupança de 15 euros por MWh por dia, do ponto de vista daquilo que é a produção de energia. Acreditamos que pode gerar poupanças até 18% e dessa forma pode ser uma almofada para todas as indústrias e todas as empresas mais expostas ao mercado grossista", disse o ministro no final de uma visita à Siderurgia Nacional no Seixal, detida pelo grupo espanhol Megasa."Esperamos que o mecanismo ibérico que aprovámos, à medida que formos avançando se aproxime das poupanças estimadas de 18%", rematou, acrecentando: "Quem beneficia e quem paga este mecenismo é quem está exposto ao mercado spot de eletricidade. Quem tem tarifas fixas e contratos a preço fixo não suporta o custo mas também não beneficia da redução de preço. Só beneficiará quando renovar o contrato".Por outro lado, "quem está exposto, paga o custo mas beneficia desta poupança de 15 euros por MWh". "Sim, este mecanismo tem um custo e está considerado pelo Governo", disse Duarte Cordeiro, admitindo ainda que mesmo esta poupança inicial de 6% já é benéfica para as empresas eletrointensivas.Além disso, o ministro elencou outras medidas de apoio às empresas que mais consomem eletricidade e gás: 160 milhões de euros por parte do Ministério da Economia, com as candidaturas a abrirem na semana passada e que tem um prazo de pagamento de 10 dias e permitirá um valor de 400 mil euros por empresa; 150 milhões do Fundo Ambiental para a redução de das tarifas de acesso às redes para consumos muitos elevados, com tarifas negativas a partir de 1 de julho.