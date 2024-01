Addsolid constrói Azure Estoril com casas que custam no mínimo 2,1 milhões

A Addsolid – Real Estate Investment, com sede na Amadora, iniciou a sua atividade há meia dúzia de anos, tendo atualmente duas dezenas de ativos imobiliários em portefólio, tanto para venda como para locação.

Promotora de empreendimentos como o edifício Montisnávia ou o Castelo Branco Saraiva, ambos em Lisboa, a Addsolid tem em curso o seu maior investimento, orçado em 30 milhões de euros, na construção do projeto Quinta da Freixeira, em Loures, que é constituído por 45 moradias unifamiliares e 38 apartamentos.

Entretanto, a empresa liderada por Pedro Leite Fragoso fez aterrar em Cascais o Azure Estoril, nome do empreendimento que está a construir em São João do Estoril.

Destinado ao segmento "premium" e com previsão de conclusão para o próximo verão, os valores de cada uma das suas sete moradias (cinco T4 e dois T5) variam entre 2,1 milhões e os 2,9 milhões de euros.

"Com áreas privativas de 291 a 319 metros quadrados, cada uma das moradias está distribuída por três pisos e é composta por três suites, uma master suite com ‘walking closet’ e as restantes ‘ensuite’, no piso 1, contando ainda no piso -1 com mais uma ou duas divisões, com luz natural , wc de apoio à piscina, divisão com pré-instalação para sauna, lavandaria, garagem com dois lugares de ‘parking’ e elevador ", destaca a Re/Max Collection, que está a comercializar este complexo residencial, em comunicado.

"Cada moradia inclui um ‘rooftop lounge’, com um amplo solário e uma zona de estar equipada com lareira ao ar livre na cobertura", e um jardim "com inspiração tropical, incluindo uma ‘infinity pool’ privativa", realça a mesma imobiliária.