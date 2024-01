Alma investe 30 milhões na construção de casas de luxo junto ao Estádio do Dragão

A Alma Development arranca esta quinta-feira, 25 de janeiro, com a comercialização do seu projeto residencial Essence – New Tradition, que está orçado em 30 milhões de euros e tem conclusão prevista para o final do próximo ano, revelou ao Negócios fonte oficial do braço português da promotora imobiliária francesa Panhard International.

Na encosta das Antas, junto à VCI e bastante próximo do Estádio do Dragão, o Essence vai nascer no interior de uma antiga quinta no alto do Monte Aventino, rodeada de jardins com árvores centenárias.

Leia Também Norfin investe 300 milhões junto ao estádio do Sporting e 42 ao do Dragão

Com uma área total de construção de cerca de 10.300 metros quadrados acima do solo, o empreendimento imobiliário será composto por 84 apartamentos "com áreas generosas e amplas varandas", distribuídos por quatro blocos, e que variam entre o T0 e o T4 com "rooftop".

Leia Também Antas Green nasce junto ao Estádio do Dragão com T4 a 712 mil euros

Desenhado pelo Atelier OODA, "os edifícios apresentam uma composição arquitetónica apoiada num conjunto de pilares exteriores pré-fabricados de geometria irregular, mantendo um ritmo icónico e permitindo que, através da sua variação de espessura, a luz invada os espaços através das zonas envidraçadas", realça a Alma Development, em comunicado.

"O betão que compõe a fachada é reflexo dos antigos muros de contenção que existiam no local, e é apoiado por elementos de madeira que transmitem um conforto visual ao se misturarem com o betão", explica, adiantando que Essence irá oferecer uma série de serviços exclusivos para os seus residentes, incluindo "kids" e "teen club", sala multifunções, ginásio, sistema de "concierge" digital, espaços verdes, postos de carregamento para veículos elétricos, garagem, arrecadação e condomínio fechado no lote 2.

Leia Também Preço de venda das casas em Portugal aumentou 12% em 2023

Para Francisco Carmona, CEO da Alma Development, "o projeto Essence representa um investimento significativo na cidade do Porto e um testemunho do compromisso da Alma Development em desenvolver imóveis de alta qualidade e com serviços exclusivos".

"Juntamente com a Alameda das Antas e o Matadouro, o Essence pretende revitalizar a zona leste da cidade, uma zona com grande potencial e valor histórico, recorrendo a métodos e tecnologias construtivas modernas, respeitando o contexto e a paisagem locais", afiança Julião Pinto Leite, sócio do OODA.

A Alma Development diz que "tem uma ligação estreita à Panhard International, grupo internacional de promoção imobiliária", situação que, afiança, "lhe confere uma forte identidade e amplifica a sua capacidade de atuação".