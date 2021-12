Italiana vende cinco "campos de futebol" da Quinta dos Cónegos a estrangeiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A doValue Portugal intermediou a venda de um terreno com cerca de 50 mil metros quadrados, área equivalente a cerca de cinco campos de futebol, "a um operador internacional de logística por um valor superior a dois milhões de euros", anunciou a subsidiária portuguesa da gestora de créditos e ativos italiana doValue, em comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, 17 de dezembro

A transação deste terreno, localizado na Quinta dos Cónegos, junto ao nó do Carregado, "foi concluída no final do mês de novembro", adianta a doValue, sem identificar o vendedor nem o comprador.

Leia Também Parpública compra escritórios no edifíco Arcis à Altamira por 4 milhões

"O terreno, para promoção industrial e logística, tem uma área bruta de construção potencial de mais de 23 mil metros quadrados", realça.

Leia Também Canadianos compram Centro Empresarial de Alfragide por 5 milhões para o transformar em hotel

"A concretização desta operação demonstra que o setor da logística se encontra em franco desenvolvimento em Portugal, existindo boas oportunidades de investimento e de crescimento no país", considera João Ribeiro, diretor de real estate da gestora de créditos e ativos imobiliários.

"É uma transação que irá certamente beneficiar aquela região, trazendo potencialmente mais empregos e maior dinamismo", remata o responsável da doValue Portugal.

Leia Também Altamira vende palacete no centro histórico de Sintra a investidor estrangeiro

A doValue chegou ao nosso país em 2017, depois de comprar a plataforma de gestão de ativos imobiliários Oitante, tendo na altura escolhido o nome Altamira Portugal para a sua subsidiária lusa.

Em outubro passado, seis meses depois de ter nomeado a CEO Isabel Teixeira, a Altamira Portugal anunciou a mudança de nome para doValue Portugal, explicando que o objetivo é tornar o nosso país um "mercado-chave para a empresa".

A doValue Portugal tem escritórios em Lisboa, Porto e Funchal.