Avenue e Student investem 87 milhões na Casa Forte do Porto

A imensa cratera, com 15 metros de profundidade, subsiste há anos no antigo quarteirão da Casa Forte, na Baixa do Porto, a escassos metros da Avenida dos Aliados.

Também conhecido por quarteirão de D. João I, para ali esteve prevista a construção do empreendimento Bonjardim City Block. Apresentado em 2017, incluía 90 habitações para famílias e um hotel com 150 quartos, assim como três pisos para estacionamento. Mas o projeto não deu em nada.

Há quase dois anos, a promotora imobiliária Avenue comprou o espaço ao BCP, tendo esta terça-feira, 2 de março, divulgado as grandes linhas do projeto que vai ocupar esta cratera - um empreendimento que batizou como Bonjardim, que conjuga habitação e retalho, num investimento de 57 milhões de euros, que contará, ainda, com uma unidade hoteleira, da responsabilidade do seu parceiro The Student Hotel, que está orçada em cerca de 30 milhões de euros.





Rodeado pela Rua do Bonjardim, Rua Formosa e Rua Sá da Bandeira, o Bonjardim contempla a construção de cinco novos blocos de edifícios.

A parte residencial do projeto conta com 93 apartamentos, com tipologias de T0 a T4, de 35 a 192 metros quadrados, distribuídos por uma área bruta de construção de 28.032 metros quadrados acima do solo, sendo que 13.244 são destinados a habitação, dos quais, 2.339 serão desenvolvidos pelo seu parceiro hoteleiro como "branded residences".

Já a zona de comércio, situada nos pisos térreos, terá 16 lojas, totalizando 3.560 metros quadrados no total.

O empreendimento incluirá ainda uma unidade hoteleira de quatro estrelas, de 11.228 metros quadrados e com aproximadamente 280 quartos, cuja exploração será da responsabilidade do parceiro hoteleiro, a marca The Student Hotel.

Para estacionamento estão reservados três pisos subterrâneos, com capacidade para 499 lugares de estacionamento, com uma zona acessível apenas para residentes e outra de uso público com 250 lugares.



Promotor é o mesmo que converteu duas antigas sedes de jornais em apartamentos





"A reabilitação abrange a reabilitação das fachadas pré-existentes na Rua Sá da Bandeira e na Rua Formosa, bem como o alargamento da Travessa do Bonjardim para melhoria do percurso pedonal", revela, ainda, a Avenue, a mesma promotora imobiliária que foi responsável, entre muitos outros projetos, pela transformação em 34 apartamentos da antiga sede do Diário de Notícias, em Lisboa, e, no Porto, pela conversão da sede do extinto jornal Comércio do Porto, na Avenida dos Aliados, em 23 apartamentos e quatro lojas.

No caso do complexo Bonjardim, a Avenue avança que "está também prevista a criação de uma praça central de utilização pública, no interior do quarteirão, com 2.502 metros quadrados, sendo uma das zonas ajardinadas", sendo que "esta zona de circulação vai criar um novo percurso pedonal público, entre as várias artérias que circundam o empreendimento".

O início da comercialização do Bonjardim está previsto para o próximo mês de abril, com a promotora a estimar a conclusão do projeto para o terceiro trimestre de 2022.

"O Bonjardim é uma oportunidade única para requalificar um quarteirão importante do centro do Porto e contribuirá para a dinamização da Rua Sá da Bandeira e da Praça do D. João I. Este projeto, que está há vários anos para ser desenvolvido, trará uma diversidade de usos importante para o centro da cidade", enfatiza Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue.

"A Avenue reforça assim o seu investimento no Porto, após o Aliados 107 e o V Porto", rematou Viegas. O Aliados 107 é o nome do projeto que resultou da conversão da antiga sede do Comércio do Porto, enquanto o V Porto é o empreendimento residencial que a Avenue tem em curso na Rua de D. Pedro V, no lugar de um antigo concessionário da Opel, o Gamobar Centrum Douro, num investimento estimado em 40 milhões de euros.

A venda dos terrenos do quarteirão da antiga Casa Forte à Avenue foi realizada pela AF Portfolio Imobiliário e a Imopromoção, fundos imobiliários geridos pela Interfundos, ligado ao Millennium bcp, tendo o negócio sido assessorado pela JLL.

"O Bonjardim é uma oportunidade única para desenvolver de raiz um empreendimento que vai criar uma nova centralidade habitacional e de serviços no casco histórico do Porto e, como tal, fazendo deste um dos mais apetecíveis projetos para promoção imobiliária disponíveis no mercado. Não surpreende, por isso, que ao longo deste tempo tenhamos sentido um elevado interesse do lado dos investidores, o que se refletiu num processo de venda fortemente competitivo que nos deu uma enorme satisfação acompanhar", afirma Gonçalo Santos, head of development da JLL.





