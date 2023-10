The Dot Group compra dona de duas residências de estudantes no Porto

O The Dot Group comprou ao Corestate a CRM Students, uma empresa gestora de residências universitárias que está presente em Portugal com duas residências no Porto, informou o grupo britânico.A CRM Students, através da marca Beyoo, conta com duas residências na Invicta: a BigCity Porto Asprela e a Studyou Porto Asprela, localizadas junto ao polo universitário da Universidade do Porto e que totalizam mais de 400 quartos. A CRM tem ainda outro imóvel no Porto, o BigCity Porto Asprela Co-Living, direcionado para jovens profissionais.A aquisição reforça o portefólio do The Dot Group, que passa agora a contar com mais de 100 locais e mais de 26 mil camas dispersos por sete países europeus.O Corestate Capital Group, com sede no Luxemburgo, tinha comprado a CRM Students em 2018, por cerca de 17 milhões de euros.A entrada em Portugal ocorreu em 2021 , com um investimento de aproximadamente 30 milhões de euros na construção do BigCity Porto Asprela e do Studuou Porto Asprela.