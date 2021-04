Francesa Nexity investe 26 milhões em projeto residencial em Oeiras

Leia Também Nexity planta "flor" de 24 milhões com 21 pisos em Leça da Palmeira

A Nexity avança no verão deste ano com o início da construção do projeto Turquesa, um empreendimento habitacional no Dafundo, no concelho de Oeiras.O projeto da promotora imobiliária francesa, que representa um investimento de 26 milhões de euros, é o segundo da Nexity após o regresso, no ano passado, ao mercado português, de onde havia saído em 2008. Ainda em 2020, a Nexity lançou o Flower Tower, em Leça da Palmeira O novo empreendimento conta com uma área bruta de construção de 6.576 metros quadrados e terá 61 apartamentos com tipologias de T0 a T4+1.A empresa estima que o projeto esteja concluído no segundo trimestre de 2023 e que as obras arranquem "entre julho e setembro deste ano".Os apartamentos foram colocados oficialmente à venda esta terça-feira, mas 30%, ou seja 18 fogos, encontram-se reservados no âmbito de "um período de pré-vendas que foi destinado a uma base dados de clientes inscritos".Os preços variam entre os 182 mil e os 1,4 milhões de euros, referindo a Nexity que se trata de "uma oferta habitacional diversificada, não só desenhada para jovens em início de vida, como para famílias ou investidores".O projeto contempla ainda dois pequenos espaços comerciais e um estacionamento público."Este nosso projeto no Dafundo, o Turquesa, reforça a nossa ambição em criar cidade para todos. Mesmo em tempos de pandemia, a Nexity Portugal não desacelerou a sua atividade e neste momento lançamos o nosso segundo projeto neste contexto", refere Fernando Vasco Costa, diretor-geral da Nexity em Portugal, citado em comunicado."À semelhança do Flower Tower, em Leça da Palmeira, também no Turquesa o nosso objetivo é oferecer aos portugueses casas rigorosamente desenhadas, aliando uma garantida qualidade de construção" diz ainda, frisando que "está situado numa zona estrategicamente posicionada a 10 minutos do centro de Lisboa, nas proximidades de Algés que nos fez desenhar um projeto com características distintas em parceria com o Promontório Arquitetos".