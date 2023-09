Britânico Orion compra 1.200 casas em Portugal à francesa Nexity

Em 2020, uma dúzia de anos depois de ter saído de Portugal, após a construção do Amoreiras Plaza, a promotora imobiliária de origem francesa Nexity assinalava o seu regresso ao nosso país com o lançamento do complexo habitacional Flower Towers, em Leça da Palmeira, Matosinhos – duas torres habitacionais com um total de 242 apartamentos.

Seguiu-se a construção e o lançamento de outros empreendimentos residenciais, em Lisboa, Oeiras, no Grande Porto e em Vilamoura, num investimento global que, no final do ano passado, a Nexity Portugal fixava em 337 milhões de euros.

8 de Setembro de 2023: o fundo britânico Orion anuncia a compra da operação da Nexity em Portugal.

"A Orion Capital Managers (Orion), através do fundo sob sua gestão, Orion European Real Estate Fund V, tem o prazer de anunciar a aquisição da plataforma de promoção imobiliária residencial da Nexity France em Portugal, a Nexity Portugal", revela a "private equity" de origem britânica, em escritórios em Londres, Madrid, Milão e Paris.





A plataforma adquirida pelo fundo Orion apresenta "uma gama dinâmica de projetos em Lisboa, Porto e no Algarve, com previsão de entrega de mais de 1.200 unidades no setor residencial e de habitação sénior, com uma receita prevista de vendas de aproximadamente 450 milhões de euros", avança o novo dono da Nexity Portugal.

Esta aquisição marca o segundo grande investimento da Orion em Portugal, seguindo-se à requalificação do Oriente Green Campus, um espaço de escritório com 40 mil metros quadrados, situado no Parque das Nações, em Lisboa, com "data de entrega prevista para o primeiro semestre de 2024".

Devoluto há uma dúzia de anos, trata-se do enorme esqueleto de betão existente em Moscavide, num local onde a falida Obriverca quis construir o Multiusos Oriente e que foi parar ao BCP, tendo entretanto sido adquirido pela Orion, que rebaptizou o empreendimento como Oriente Green Campus.

"Estamos muito satisfeitos em anunciar o reforço da nossa presença em Portugal através da aquisição da Nexity Portugal. Este movimento estratégico sublinha o compromisso da Orion com o mercado português. Com um ‘pipeline’ significativo de projetos no horizonte, a plataforma está preparada para causar um impacto substancial no país", afiança Gauthier Renaud, sócio da Orion Capital Managers.





"A aquisição pela Orion representa um marco significativo para a nossa equipa, permitindo-nos expandir a nossa presença e oferta em Portugal", sinaliza Fernando Vasco Costa, CEO da Nexity Portugal, considerando que "a sua vasta experiência na colaboração com líderes no setor da construção de habitação e ‘stakeholders’ locais torna-a o parceiro ideal".

O portefólio da Orion inclui, entre outros relevantes ativos, "uma participação influente" na plataforma residencial espanhola Neinor Homes, desenvolvimentos de escritórios em Glasgow, Milão, Londres e Lisboa, o resort Sotogrande em Espanha e o Hotel Six Senses em Roma.





(Notícia atualizada às 15:12)