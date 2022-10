Francesa Nexity investe 337 milhões em Portugal

Uma dúzia de anos depois de ter saído de Portugal, após a construção do empreendimento comercial Amoreiras Plaza, a promotora imobiliária de origem francesa Nexity regressou ao mercado nacional em 2020, com o lançamento do complexo habitacional Flower Towers, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

Com a conclusão da primeira torre - a Flower Tower Magnolia, com 21 pisos e 108 apartamentos – prevista para o primeiro trimestre do próximo ano, a Naxity marcou para essa altura o arranque da segunda torre, batizada de Camellia, que vai contar com 134 apartamentos, distribuídos por 21 andares, num investimento orçado em mais de 27 milhões de euros.

O preço dos apartamentos, com tipologias T1, T0+1, T1+1 e T", oscila entre os 134.650 euros e os 302.820 euros.

No Dafundo, concelho de Oeiras, a Nexity avançou recentemente com a construção do empreendimento residencial Turquesa, composto por 61 apartamentos de tipologia T0 a T4+1, com preços de 182 mil a 1,4 milhões de euros, num investimento estimado de mais de 28 milhões de euros.

A somar a estes três projetos residenciais, o grupo francês tem em desenvolvimento outros cinco, nos quais prevê investir 257 milhões de euros: dois em Lisboa - 206 apartamentos na Alta de Lisboa e 115 apartamentos nas Laranjeiras -, dois no Grande Porto e 159 apartamentos em Vilamoura.

"Com a conclusão da construção da primeira torre das Flower Towers e o arranque da torre Camellia, a Nexity soma já três projetos em comercialização e cinco em desenvolvimento, no território nacional, num investimento total de 337 milhões de euros", conclui a promotora imobiliária, em comunicado.

Fazer reserva de apartamentos com pagamento 100% online

Relativamente ao Flower Tower Camellia, a Nexity revela que, com o arranque da primeira fase de vendas privadas , em setembro, lançou "um sistema pioneiro em Portugal que permite fazer a reserva de apartamentos com pagamento 100% online", tendo já "gerado um volume de 20 reservas em apenas 48 horas e já soma mais de 40 reservas em menos de um mês", garante a empresa.

"Trouxemos inovação pois somos o primeiro promotor imobiliário em Portugal a ter um site onde se podem fazer reservas 100% online. Tivemos 20 reservas em dois dias e 32 reservas em duas semanas", afiança Carolina da Costa Cabral, diretora de marketing da Nexity Portugal.

"A possibilidade de acesso 24 horas por dia e de qualquer dispositivo permite aos clientes facilidade e comodidade. No site podem conhecer e ter acesso a todas as informações sobre o projeto, às plantas e detalhes dos apartamentos, fazer a sua escolha com privacidade e tempo e assegurar a reserva do seu apartamento no momento mediante o pagamento online", conta a mesma responsável da promotora imobiliária.

"Por todo o país, estamos a impulsionar o mercado imobiliário com a criação de uma ampla oferta residencial que, como sabemos, é agora muito escassa", afirma Ricardo Roqueje, diretor de vendas da Nexity Portugal.