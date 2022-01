Casas de milhões: Torre de macaense no Porto arranca construção e já vendeu 90%

O Miramar Tower, empreendimento habitacional de luxo que começou a ser construído em setembro passado, na nobre zona portuense da Foz do Douro, à boca da Rua de Diogo Botelho, já firmou, com contratos de promessa de compra e venda assinados, 90% dos seus 21 apartamentos, que se distribuem por 15 pisos.

"Contabiliza já 19 frações vendidas", garante a consultora imobiliária Predibisa, que é a responsável pela comercialização deste complexo residencial, que deverá ficar concluído em 24 meses.

Com preços a oscilarem entre 450 mil euros e 2,5 milhões de euros, restam apenas dois apartamentos para venda, ambos no piso 1 - um pelo preço de 655 mil euros, com uma área bruta de 205 metros quadrados e útil de 118; e outro por 600 mil euros, com 214 metros quadros de área bruta e 125 de espaço útil.

A torre apresenta tipologias de T1 a T4 e áreas brutas entre 159 e 613 metros quadrados, oferecendo mais de 200 metros quadrados de varanda por piso, a que acresce um terraço comum localizado na cobertura.

O promotor da Miramar Tower é a Burgo Sublime, do grupo macaense KNJ, de Kevin Ho, que controla 35,25% da Global Media, conglomerado de media que detém os jornais JN, DN e O Jogo, e a rádio TSF.

A KNJ é a dona do edifício-sede do Jornal de Notícias (JN), icónico imóvel da cidade do Porto que o grupo macaense pretende transformar num hotel de cinco estrelas da marca Marriott, com o nome de Hotel Jornal.

"Escolhemos o Porto pela sua performance económica, mas também pela ligação histórica entre Portugal e Macau. É também por estes motivos que pretendemos continuar a investir nesta cidade através de outros projetos icónicos, certo de que o Miramar Tower será um marco arquitetónico e uma referência entre os edifícios habitacionais", afirmava Kevin Ho, há um ano, aquando do anúncio oficial daquele é que o primeiro projeto imobiliário da KNJ em Portugal.