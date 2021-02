Comprar um T4 na torre de Kevin Ho no Porto custa até 2,5 milhões

É na zona nobre portuense da Foz do Douro, à boca da Rua de Diogo Botelho, que vai começa r a nascer, na próxima primavera, um condomínio habitacional de luxo, o primeiro projeto imobiliário em Portugal do grupo NKJ, do empresário macaense Kevin Ho, o segundo maior acionista da Global Media, que detém os jornais JN, DN e o Jogo, e a rádio TSF.

Chama-se Miramar Tower e terá 21 apartamentos, distribuídos por 15 pisos, com áreas brutas de 152 a 613 metros quadrados, oferecendo mais de 200 quadrados de varanda por piso, a que acresce um terraço comum localizado na cobertura.

Os preços variam entre 450 mil euros e 2,5 milhões de euros, sabe o Negócios.

O preço dos T1, com 82,8m2 de área bruta privativa e cerca de 75 de área bruta de varandas, começa nos 450 mil euros, enquanto os T2, com 118,2 metros quadrados de área privativa e 100 de varandas, arranca nos 595 mil euros.

Já o preço dos T3, com 160,1 metros quadrados de área privativa e 100 de varandas, começa nos 760 mil euros.

Com 229,1 metros quadrados de área bruta privativa, tendo também direito cerca de 200 metros quadrados de área bruta de varandas, quem aqui queira comprar um T4 terá de desembolsar, pelo menos, 1,47 milhões de euros.

Criada pela equipa de arquitetura OODA e comercializada pela Predibisa, a Miramar Tower, afiança a KNJ, será construída "paralela à estrada e aproximadamente com a mesma altura das torres daquela zona", sendo que, "ao posicionar o edifício na parte mais central do terreno, garante-se um espaçamento máximo para todos os edifícios adjacentes".

"Escolhemos o Porto pela sua performance económica, mas também pela ligação histórica entre Portugal e Macau. É também por estes motivos que pretendemos continuar a investir nesta cidade através de outros projetos icónicos, certo de que o Miramar Tower será um marco arquitetónico e uma referência entre os edifícios habitacionais", afirma Kevin Ho, cujo grupo que lidera é dono do edifício-sede do JN, que deverá ser transformado num hotel de cinco estrelas.

"A nossa intenção é a de continuarmos a investir em Portugal e, particularmente, no Porto. Nesse sentido, esperamos a breve prazo poder anunciar um outro projeto de grande significado para a Invicta", adiantou o empresário macaense, em comunicado.