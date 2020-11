Centro comercial Dolce Vita passa hoje a "Vida Ovar" e tem 1,7 milhões para mudanças em 2021

Após obras iniciais de 300.000 euros, esse centro comercial do distrito de Aveiro chama-se agora "Vida Ovar", como anunciou esta manhã Kevin Cash, representante da nova proprietária, e André Pinto, administrador da INOGI, que é sociedade que gere o imóvel.O objetivo de ambos é que em 2021 o shopping passe a oferecer "mais serviços de saúde, negócios e lazer", o que obrigará a um processo de reformulação que prevê, por exemplo, "uma renovada praça de alimentação interior e exterior, dividida por diferentes ambientes", como os relativos a grupos em família ou a clientes em trabalho com computadores."Novas áreas de estar, um 'playground' para crianças e casas-de-banho renovadas" são outras das mudanças anunciadas por André Pinto para o interior do edifício, enquanto "no exterior será reforçada a vertente de lazer, desporto e bem-estar, com a criação de campos de ?paddle', espaços infantis e de fitness, áreas de apoio para ciclistas e um parque para cães".Para um relacionamento mais próximo com a comunidade, Kevin Cash antecipa ainda um espaço próprio para que os clientes possam "conhecer os projetos previstos e apresentar as suas ideias para o centro comercial", cuja administração promete "premiar as três sugestões mais diferenciadoras para o crescimento e relevância" desse esquipamento na comunidade.O gestor realça que a estratégia delineada para o Vida Ovar representa assim "o início de um plano de investimentos da White Sand Capital Portugal no setor imobiliário nacional", já que, mesmo em contexto de pandemia, o território constitui "um dos destinos europeus mais interessantes" para o setor."Acreditamos que a cultura dos portugueses irá premiar os proprietários de ativos de retalho que criem oportunidades para os seus hábitos de consumo e experiências que façam destes espaços o terceiro lugar a seguir à sua casa e ao seu local de trabalho. O Vida Ovar é o primeiro do que esperamos ser uma série sustentável de investimentos em Portugal, que irão criar empregos e apoiar a recuperação económica do país. ", declarou Kevin Cash.O relançamento do shopping também foi assinalado com uma ação ambiental destinada a reforçar a envolvente florestal do imóvel, que está edificado entre pinhais de solo dunar, dada a proximidade da praia. Cada lojista foi assim "convidado a plantar uma árvore" num jardim especificamente dedicado aos empresários associados ao edifício. "É um gesto simples com um forte simbolismo. Plantar e cuidar significa fazer crescer a vida e aqui todos sentimos que este shopping é mesmo um centro de vida para todos", disse Marta Félix, diretora do equipamento construído de raiz em 2007.O centro comercial Vida Ovar conta atualmente com 67 lojas e restaurantes, e uma sala de cinema de autor sob gestão da distribuidora Filmógrafo. Todos esses espaços estão distribuídos por dois pisos, representando um universo de cerca de 300 empregos.O shopping ocupa uma área bruta superior a 20.000 metros quadrados e inclui parque de estacionamento gratuito com 1.080 lugares ao ar livre e 238 cobertos.