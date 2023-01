CGD vende em março “shopping” fantasma construído pela Martifer por 65 milhões

Inaugurado em novembro de 2007 pelo grupo Martifer, que viria mais tarde a vender o centro comercial, o Porto Gran Plaza – que mudou de nome para La Vie em 2016 - implicou um investimento de 65 milhões de euros e sempre teve dificuldade em afirmar-se no saturado mercado de "shoppings" da região.

A falta de clientes levou mesmo a sua administração a tomar uma decisão inédita no sector em Portugal. Durante dois anos, até pouco tempo antes do "rebranding", este "shopping" encerrava aos domingos 11 meses por ano, de Janeiro a Novembro.

Leia Também Decathlon vai fechar loja em “shopping” detido pela CGD

Situado em frente ao seu concorrente, bem-sucedido, ViaCatarina (do grupo Sonae), na Baixa da Invicta, o La Vie acabou por cair nas mãos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que anda há alguns anos a tentar vender tão desvalorizado activo.

Leia Também “Shopping” Gran Plaza agora é La Vie Porto Baixa

Entretanto, o "shopping", que albergou o Mercado Temporário do Bolhão, até ao final do verão passado, está a ser esvaziado.

Depois da saída de marcas como a Media Markt, Rádio Popular, Minipreço ou Lameirinho, seguiu-se a Decathlon, a 1 de janeiro deste ano.

Última hora: O ginásio Holmes Place, situado no último piso do centro comercial, anunciou que vai fechar portas no dia 28 de Fevereiro, tendo informado os clientes de que, após "várias tentativas de negociações e pressão para permanecer no mesmo espaço, o novo proprietário não pretende dar continuidade ao contrato de arrendamento onde está localizado o clube".

A CGD já vendeu o La Vie? Qual foi o valor da transacção? Quem é o novo dono? E qual será o destino deste "shopping"?

Para já, sabemos que a CGD conseguiu, finalmente, despachar este activo. "A escritura de compra e venda desse ‘shopping’ deverá ser feita no final de março", confirmou fonte oficial do banco estatal ao Negócios, sem detalhar a operação.

"Estamos em reestruturação. Novidades em breve", lê-se à entrada do site do La Vie, um "shopping" que, de acordo com as informações que circulam no mercado, deverá ser convertido num centro de negócios ou hotel.