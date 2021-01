Investimento em imobiliário cai 18% em 2020, mas este ano será "positivo"

Leia Também Rendas em Lisboa regressam a níveis de 2017. Porto não quebrava desde 2015

O investimento em imobiliário comercial totalizou 2,7 mil milhões de euros em 2020, valor que representa uma quebra de 18% face ao ano anterior. Já o investimento em habitação atingiu 25,6 mil milhões de euros, um montante praticamente igual ao de 2019. Apesar da crise económica e a incerteza geradas pela pandemia, 2020 foi o terceiro melhor ano de sempre no setor imobiliário e este ano deverá ser "positivo".As previsões são feitas pela JLL e constam do estudo Market 360º, apresentado esta terça-feira, 26 de janeiro. Segundo o estudo, mais de metade (55%) do investimento em imobiliário comercial realizado em 2020 concentrou-se no primeiro trimestre do ano, altura em que a pandemia ainda não tinha chegado a Portugal.A maior parte deste investimento (40%) foi feita no segmento de retalho, seguindo-se os escritórios (34%) e a hotelaria (16%).No ano passado, refere ainda a JLL, Portugal manteve-se como um destino de investimento atrativo para investidores internacionais. "Em crises anteriores, o que víamos era os investidores apostarem em mercados mais maduros e Portugal ficar em fim de linha. Isso não está a acontecer agora", referiu Fernando Ferreira, responsável pelo departamento de investimento comercial da JLL, numa apresentação à imprensa.A isto junta-se o facto de as taxas de juro se manterem em níveis historicamente baixos e de os mercados de capitais apresentarem um comportamento muito volátil no último ano, uma tendência que deverá manter-se nos próximos tempos. Assim, a expectativa é que o setor recupere este ano. "Achamos que o mercado tenderá a estabilizar, desde que as medidas dos governos possam atenuar o impacto da pandemia", referiu o mesmo responsável.Quanto ao mercado residencial, o volume de negócios transacionado em Portugal no ano passado ascendeu a 25.583 milhões de euros, praticamente inalterado face a 2019, com um total de 167,5 mil casas vendidas. Já os preços médios aumentaram 1,8% em relação aos valores praticados no período anterior à pandemia."Portugal continua no radar dos investidores internacionais. Somos um país seguro, que oferece condições extraordinárias. Este ano vai ser muito dinâmico para o mercado residencial", apontou Patrícia Barão, responsável da JLL para este segmento.Um dos maiores impactos da pandemia, acrescentou ainda, será quanto à necessidade de diversificação dos produtos oferecidos. "Há uma tendência para mudar o layout das casas. Começámos a sentir isso logo março, com a necessidade de se criarem escritórios em casa, bem como uma procura por casas com espaços exteriores. Isso já foi muito refletido nos projetos novos", afirmou Patrícia Barão.Perante o cenário de incerteza, mas tendo também em conta os indicadores de que já dispõe, a JLL prevê que 2021 será um ano positivo para o setor imobiliário."Estamos moderadamente confiantes. Temos um 'pipeline' grande em todas as áreas, sabemos que as taxas de juro manter-se baixas e Portugal está no mapa. O mercado imobiliário é muito resiliente", sublinhou Pedro Lancastre, presidente da JLL Portugal."O mercado imobiliário vai ter um ano positivo em 2021. Já começou bem", concluiu.