Crédito Agrícola compra edifício do Jumia Porto Tech Center por 7,5 milhões

O fundo CA Património Crescente, do Crédito Agrícola, adquiriu o edifício do Jumia Porto Tech Center, na rua Ricardo Severo, no Porto, à M7 Real Estate por cerca de 7,5 milhões de euros. A operação foi concluída a 30 de dezembro do ano passado.O fundo, gerido pela Square AM, comprou o imóvel por 7.464.933,77 euros, de acordo com a informação comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta foi uma das duas aquisições realizadas pelo CA Património Crescente no último trimestre de 2020, depois da compra, a 7 de outubro, do Edifício Altejo, no Parque das Nações, em Lisboa, por 5,63 milhões de euros.Em comunicado difundido esta segunda-feira, a M7 Real Estate indica que o imóvel é constituído por seis pisos, com uma área total de 3.826 m² e inclui 58 lugares de estacionamento subterrâneo.O imóvel foi comprado em outubro de 2018, tendo sido o primeiro investimento do fundo PORAF da M7.



O principal arrendatário é a Jumia, a "Amazon de África", mas entre os inquilinos contam-se também a seguradora Zurich.



"Esta venda está em linha com o plano de negócios do Fundo e permite-nos gerar retornos significativos para os investidores. Além disso, demonstra a nossa capacidade de executar com sucesso a nossa estratégia de gestão de ativos, apesar do ambiente de mercado desafiador. É um excelente resultado e ilustra ainda mais o forte apetite dos investidores no mercado imobiliário português", diz Eduardo Craveiro Lopes, "senior asset manager" da M7, citado no comunicado.