Em Hong Kong, um carrinho de golfe é mais caro que um Porsche

Enquanto as fabricantes de automóveis disputam para vender modelos novos e deslumbrantes para os chineses ricos, o antiquado carrinho de golfe é a aquisição mais badalada numa região de Hong Kong, onde os preços superam o do Model S, da Tesla, e dos carros desportivos Porsche Boxster.

Nas ruas de duas faixas de Discovery Bay - um empreendimento residencial a cerca de 30 minutos de balsa do centro de Hong Kong -, os carrinhos de golfe são tanto o meio de transporte preferido quanto um investimento para os ricos. Podem chegar a custar mais de 2 milhões de dólares de Hong Kong (255.000 dólares) no bairro de luxo onde moram pilotos de companhias aéreas, banqueiros e advogados.

Os carrinhos são dirigidos por executivos, adorados pelos expatriados e utilizados por amas para transportar as crianças para a escola. Carros de passeio privados não são permitidos neste bairro, e o Departamento de Transporte limitou as licenças de carrinhos de golfe a cerca de 500. A escassez da oferta transformou estes lentos carrinhos, que consomem muita gasolina, num meio de transporte de luxo. Para alguns compradores, que ganham dinheiro com o aluguer ou a venda, eles são um investimento.

Preços escandalosamente altos não são raros em Hong Kong. A capital financeira da Ásia sempre aparece nas listas das cidades mais caras do planeta, e os preços dos imóveis são os mais inacessíveis do mundo em relação aos rendimentos. Numa altura de taxas de juro baixas e elevados preços dos imóveis, os moradores da cidade costumam apostar em investimentos pouco habituais - como estacionamentos caros e licenças de táxi.

"Se você tiver 2 milhões de dólares de Hong Kong, é melhor comprar um carrinho de golfe do que colocar o dinheiro no banco", disse Bill Chan, director da imobiliária Century 21 Newcourt Realty, em Discovery Bay.

Carrinhos de golfe podem ser comprados por menos de 10.000 dólares nos EUA. Em Discovery Bay, os compradores estão a pagar pelas licenças, que só podem pertencer a moradores que também sejam proprietários de um imóvel. Podem ser negociados livremente entre proprietários individuais.

Essa limitação levou a preços normalmente associados aos carros de luxo - do tipo que inclui janelas, ar-condicionado e porta-malas. O Model S da Tesla custa 1,03 milhão de dólares de Hong Kong, e a Porsche vende o modelo 718 Boxster por 972.000 dólares de Hong Kong.

Os carrinhos de golfe atraem os compradores em parte por causa do elevado custo dos investimentos imobiliários em Hong Kong: não existe muita coisa à venda no mercado imobiliário para quem tem 2 milhões de dólares de Hong Kong para gastar.

Casas particulares em Discovery Bay são actualmente vendidas por cerca de 8 milhões a 80 milhões de dólares de Hong Kong, disse Denis Ma, chefe de research em Hong Kong da empresa de serviços imobiliários Jones Lang LaSalle.

Com base em transacções recentes, a sua empresa estima que os preços nos distritos Central e Ocidental de Hong Kong começam em 5 milhões de dólares de Hong Kong para apartamentos menores em edifícios mais antigos. Os preços chegam a cerca de mil milhões de dólares de Hong Kong para casas em Peak, um dos pontos mais altos da cidade.